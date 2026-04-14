Cesa: un milione di euro per nuovi investimenti

Approvato il conto consuntivo dell’anno 2025

cesa un milione di euro per nuovi investimenti

La giunta comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 che si chiude con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e 400 euro circa...

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Un milione di euro di nuovi per nuovi investimenti: è questo il risultato che deriva dall’approvazione del conto consuntivo.

La giunta comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 che si chiude con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e 400 euro circa.

La parte utilizzabile, in quanto non vincolata, è di circa un milione di euro.

“Una cifra importante questa che - sottolinea il sindaco Enzo Guida - servirà per programmare nuove opere pubbliche. Ma soprattutto ii documento ci dice che i conti sono in regola e sono solidi”.

L’atto così come approvato è stato trasmesso ufficialmente ai consiglieri comunali, per, poi, essere portato all’attenzione dell’assise.

"Avere risorse di bilancio come quelle a disposizione, consentono di promuovere nuovi investimenti. L’azione amministrativa, prolungata nel tempo, consente di aver risorse e programmare obiettivi a medio lungo termine".

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