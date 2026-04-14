Cesa: un milione di euro per nuovi investimenti Approvato il conto consuntivo dell’anno 2025

Un milione di euro di nuovi per nuovi investimenti: è questo il risultato che deriva dall’approvazione del conto consuntivo.

La giunta comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 che si chiude con un avanzo di amministrazione di 8 milioni e 400 euro circa.

La parte utilizzabile, in quanto non vincolata, è di circa un milione di euro.

“Una cifra importante questa che - sottolinea il sindaco Enzo Guida - servirà per programmare nuove opere pubbliche. Ma soprattutto ii documento ci dice che i conti sono in regola e sono solidi”.

L’atto così come approvato è stato trasmesso ufficialmente ai consiglieri comunali, per, poi, essere portato all’attenzione dell’assise.

"Avere risorse di bilancio come quelle a disposizione, consentono di promuovere nuovi investimenti. L’azione amministrativa, prolungata nel tempo, consente di aver risorse e programmare obiettivi a medio lungo termine".