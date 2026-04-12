La Casertana non si ferma: col Cerignola arriva la quinta vittoria consecutiva

La Casertana non ha nessuna intenzione di fermarsi. Contro il Cerignola, la formazione allenata da Coppitelli ha conquistato la quinta vittoria consecutiva: un risultato che le permette di agganciare il terzo posto in classifica, in attesa del risultato del Cosenza di domani col Picerno. I falchetti sono passati in vantaggio dopo due minuti con Girelli, poi il calciatore rossoblù ha raddoppiato all'8'. Il tris è stato firmato da Llano al 18', con Butic che ha portato il punteggio sul 4-0 al 42'. La ripresa è stata di gestione da parte della Casertana, con il Cerignola che ha accorciato le distanze al 61' con un gol di D'Orazio, per la marcatura del definitivo 4-1.
Casertana-Cerignola 4-1: il tabellino
Casertana (3-5-2): De Lucia; Martino, Rocchi (Bacchetti 73′)Heinz (Viscardi 84’); Oukhadda, Girelli (Proia 73’), Toscano (Pezzella 46’), Bentivegna (Leone 60’), Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli.
Audace Cerignola (3-5-2): A. Russo; Todisco, Martinelli, Ligi; L. Russo, Paolucci, Cretella (Moreso 85’), Ruggiero (Ballabile 86’), Vitale (Spaltro 86’); D’Orazio (Dabizas 73’), Gambale (Tarantino 73’). All. Maiuri.
Arbitro: Madonia di Palermo.
Marcatori: Girelli 2’ (C), Girelli 8’ (C), Llano 18’ (C), Butic 43’ (C), D’Orazio 61’ (A).