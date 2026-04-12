La Casertana non si ferma: col Cerignola arriva la quinta vittoria consecutiva Nuovo successo per la formazione di Coppitelli che aggancia il terzo posto

La Casertana non ha nessuna intenzione di fermarsi. Contro il Cerignola, la formazione allenata da Coppitelli ha conquistato la quinta vittoria consecutiva: un risultato che le permette di agganciare il terzo posto in classifica, in attesa del risultato del Cosenza di domani col Picerno. I falchetti sono passati in vantaggio dopo due minuti con Girelli, poi il calciatore rossoblù ha raddoppiato all'8'. Il tris è stato firmato da Llano al 18', con Butic che ha portato il punteggio sul 4-0 al 42'. La ripresa è stata di gestione da parte della Casertana, con il Cerignola che ha accorciato le distanze al 61' con un gol di D'Orazio, per la marcatura del definitivo 4-1.

Casertana-Cerignola 4-1: il tabellino

Casertana (3-5-2): De Lucia; Martino, Rocchi (Bacchetti 73′)Heinz (Viscardi 84’); Oukhadda, Girelli (Proia 73’), Toscano (Pezzella 46’), Bentivegna (Leone 60’), Llano; Butic, Casarotto. All. Coppitelli.

Audace Cerignola (3-5-2): A. Russo; Todisco, Martinelli, Ligi; L. Russo, Paolucci, Cretella (Moreso 85’), Ruggiero (Ballabile 86’), Vitale (Spaltro 86’); D’Orazio (Dabizas 73’), Gambale (Tarantino 73’). All. Maiuri.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Marcatori: Girelli 2’ (C), Girelli 8’ (C), Llano 18’ (C), Butic 43’ (C), D’Orazio 61’ (A).