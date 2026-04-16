Scoperti 18 lavoratori in nero in un beach club ai laghetti di Castel Volturno Metà del personale impiegato nella struttura, come accertato dalla Finanza, era senza contratto

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondragone hanno scoperto 19 lavoratori in nero durante un controllo ispettivo in un beach club situato nel comprensorio dell'Ecoparco del Mediterraneo, nell'ambito delle operazioni di contrasto all'evasione fiscale e al lavoro sommerso.

Il blitz: 39 lavoratori controllati, metà senza contratto

Al momento dell'accesso ispettivo, i militari hanno identificato 39 persone impegnate in diverse mansioni: addetti al parcheggio, cassieri, camerieri, cuochi e baristi. Di questi, 19 risultavano privi di un regolare contratto di lavoro, pari a circa il 50% del personale presente.

Scatta la sospensione dell'attività e la maxi-sanzione

Per il titolare della società che gestisce la struttura sono scattate immediatamente le multe. Oltre alla maxi-sanzione pecuniaria, è stata avanzata la proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale. Il provvedimento è obbligatorio per legge quando il personale irregolare supera il 10% del totale dei lavoratori presenti al momento del controllo: soglia ampiamente superata.

Controlli rafforzati nelle aree turistiche della provincia di Caserta

L'operazione si inserisce nel piano di potenziamento dei controlli nelle località ad alta vocazione turistica, con particolare attenzione all'area dell'oasi lacustre di Castel Volturno. La Guardia di Finanza conferma il proprio impegno costante nella lotta all'evasione fiscale e al lavoro sommerso, a tutela della concorrenza leale tra le imprese del settore.