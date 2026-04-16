Ubriaco, minaccia di morte la cassiera e danneggia un'auto: denunciato E' successo a San Felice a Cancello nel casertano

A San Felice a Cancello in provincia di Caserta, i militari della stazione carabinieri di Cancello, al termine degli accertamenti, hanno denunciato un 22enne di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine, per furto aggravato e danneggiamento nonché per soggiorno illegale sul territorio nazionale.

L’uomo, all’interno di un supermercato della zona, si è impossessato di una bottiglia di superalcolico consumandola sul posto. Alla richiesta della cassiera di pagarla, l’ha minacciata di morte, per poi infrangere la bottiglia a terra. All’uscita dall’esercizio commerciale, ha inoltre danneggiato un veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Al termine delle procedure di identificazione, il 22enne è risultato irregolare sul territorio nazionale e, su disposizione dell’autorità competente, sarà trasferito presso il Centro di permanenza per i rimpatri.