Operazione nella notte: scoperta bisca clandestina, sequestrati soldi e fiches I carabinieri hanno denunciato 26 persone: sigilli a 45mila euro

Un imponente servizio coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ha interessato nella notte diversi comuni dell’agro aversano, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale, storicamente legato alle attività della criminalità organizzata locale.

L’operazione, che ha visto l’impiego di 100 militari della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe, si è sviluppata nei territori di Casapesenna, Villa Literno, Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, con pattuglie dislocate nei punti ritenuti più sensibili. Nel mirino gli interessi criminali del clan dei Casalesi.

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno individuato a Casapesenna una bisca clandestina, situata in piazza Petrillo. All’interno del locale sono state sorprese numerose persone intente a partecipare a sessioni di gioco, attive per tutta la notte.

In tutto, sono 26 le persone denunciate per gioco d'azzardo. Tra queste anche un 28enne, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, ritenuto gestore di fatto del circolo.

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno sequestrato materiale utilizzato per l’attività illecita: 15 mazzi di carte napoletane, 3 mazzi di carte da poker, una valigetta contenente fiches e dadi, oltre a documentazione contabile riconducibile alla gestione del circolo.

Particolarmente rilevante il rinvenimento di circa 45mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illegale e sequestrati.