Ordine di carcerazione per truffa: notificato in cella

Nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri della stazione di Aversa hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Milano – ufficio esecuzioni penali.
Il provvedimento riguarda un uomo di 28 anni, originario dell’agro aversano, già detenuto per altra causa al momento della notifica. L’ordine dispone l’espiazione di una pena residua di sei mesi di reclusione per reati di truffa commessi nel 2018 nel territorio della provincia di Milano.
L’attività è stata eseguita direttamente all’interno dell’istituto penitenziario, dove l’interessato si trova ristretto. Dell’avvenuta esecuzione è stata informata l’Autorità giudiziaria competente.