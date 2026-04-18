Intervento provvidenziale dei carabinieri: donna salvata in extremis

Al culmine di un diverbio in ambito familiare, si era portata sul tetto dello stabile

intervento provvidenziale dei carabinieri donna salvata in extremis

Deve la vita ai carabinieri

Caserta.  

 

A Orta di Atella, i carabinieri delle stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il supporto della sezione radiomobile, sono intervenuti in via Aldo Moro a seguito di una segnalazione di emergenza.

Una giovane donna, nel corso di un diverbio in ambito familiare, si era portata sul tetto dello stabile, a un’altezza di circa 12 metri, manifestando intenti suicidari.

Determinante e provvidenziale si è rivelato l’intervento dei carabinieri che, grazie alla prontezza operativa e alla gestione della situazione in condizioni di elevata criticità, hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi e garantito la messa in sicurezza dell’area.

Fondamentale, in particolare, l’azione del militare negoziatore del gruppo carabinieri di Aversa che, al termine di una delicata trattativa durata circa un’ora, è riuscito a instaurare un dialogo efficace con la donna, convincendola a desistere.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno operato in sinergia con l’Arma. Una volta messa in sicurezza, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata presso l’ospedale civile di Aversa, con richiesta di trattamento sanitario obbligatorio disposta dall’autorità competente. L’autorità giudiziaria è stata informata dalla stazione carabinieri competente.

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