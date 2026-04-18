Intervento provvidenziale dei carabinieri: donna salvata in extremis Al culmine di un diverbio in ambito familiare, si era portata sul tetto dello stabile

A Orta di Atella, i carabinieri delle stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il supporto della sezione radiomobile, sono intervenuti in via Aldo Moro a seguito di una segnalazione di emergenza.

Una giovane donna, nel corso di un diverbio in ambito familiare, si era portata sul tetto dello stabile, a un’altezza di circa 12 metri, manifestando intenti suicidari.

Determinante e provvidenziale si è rivelato l’intervento dei carabinieri che, grazie alla prontezza operativa e alla gestione della situazione in condizioni di elevata criticità, hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi e garantito la messa in sicurezza dell’area.

Fondamentale, in particolare, l’azione del militare negoziatore del gruppo carabinieri di Aversa che, al termine di una delicata trattativa durata circa un’ora, è riuscito a instaurare un dialogo efficace con la donna, convincendola a desistere.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno operato in sinergia con l’Arma. Una volta messa in sicurezza, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata presso l’ospedale civile di Aversa, con richiesta di trattamento sanitario obbligatorio disposta dall’autorità competente. L’autorità giudiziaria è stata informata dalla stazione carabinieri competente.