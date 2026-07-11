Ritrovato senza vita in un cantiere il 54enne di cui si erano perse le tracce La salma recuperata dai vigili del fuoco

Si è concluso il dispiegamento di ricerca avviato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per rintracciare un uomo di 54 anni, originario della Sicilia, di cui si erano perse le tracce da alcune ore. Il corpo è stato ritrovato privo di vita all'interno di un cantiere abbandonato a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

L'allarme e le ricerche

L'uomo non rispondeva al telefono da ore e risultava irreperibile ai familiari, che avevano lanciato l'allarme. Sul posto è stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca coordinato, con l'istituzione di un posto di comando avanzato. Alle operazioni, condotte sin dal mattino, ha preso parte la squadra del distaccamento di Mondragone, affiancata dal personale del nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e dal nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Il recupero della salma

Le operazioni di recupero del corpo si sono concluse nel pomeriggio. Sono ora in corso le indagini per accertare le cause del decesso.