Cesa: beni confiscati per una nuova sede della caserma dei carabinieri

Dopo la elezione del consigliere comunale Francesco Maria Turco a presidente della commissione consiliare beni confiscati, si è tenuta la prima riunione di questo organismo.
"Chiederemo alla agenzia nazionale beni confiscati di conoscere l’elenco dei beni confiscati esistenti sul territorio, con indicazione di quelli già assegnati all’ente comune ma non ancora materialmente consegnati e, con riferimento a questa ultima categoria, conoscere i tempi della materiale disponibilità in capo al comune”.
“Ciò al fine di avere un quadro chiaro dei beni da gestire, anche nel futuro, per reperire, eventualmente, una struttura per l’allocazione della caserma dei carabinieri di Cesa, da proporre, a costo zero, al Ministero compente”.
Per quanto riguarda il centro per l’impiego, da allocare nel bene di via Cavour, il presidente Turco solleciterà un incontro con la Regione, al fine di conoscere lo stato di attuazione del progetto.
Cesa ha ricevuto l’assegnazione di una sede del centro per l’impiego, ma la regione Campania ancora deve avviare i lavori.
Sono, invece, a buon punto i lavori per la realizzazione del Centro antiviolenza sempre nel bene confiscato di via Cavour.
"In una prossima riunione - conclude Turco- inizieremo anche a discutere delle modalità gestionali del bene".