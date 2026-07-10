Sorpresa alla Reggia di Caserta: in visita il tastierista dei Duran Duran Nick Rhodes incantato dalla bellezza del sito vanvitelliano: "Non ero preparato a tutto questo"

La Reggia di Caserta ha conquistato il tastierista dei Duran Duran, Nick Rhodes. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, il musicista della storica band inglese che ha venduto più di 100 milioni di album in tutto il mondo ha fatto visita al Complesso vanvitelliano prima del concerto in piazza Carlo di Borbone.

Rhodes è rimasto sbalordito dalla magnificenza dello Scalone reale. L'artista ha ammirato il rigore classico e la scenografia barocca dell'imponente accesso al piano superiore del Palazzo reale con la monumentale rampa centrale e quelle laterali che conducono al Vestibolo Superiore. Il musicista ha percorso le sale del Palazzo reale, mostrando grande interesse per gli Appartamenti di corte e manifestando curiosità per le origini del Museo, i suoi marmi, chiedendo frequentemente dettagli sul patrimonio e sulla storia del gioiello progettato da Luigi Vanvitelli.

L'artista ha espresso particolare gradimento per gli affreschi e le superfici decorate del Palazzo reale, dichiarando apprezzamento per i molteplici colori e i pregiati materiali della residenza borbonica.

Prima di andare via, Rhodes ha esclamato soddisfatto: "Avevo visto tante immagini della Reggia di Caserta, ma non ero preparato a tutto questo". La Reggia di Caserta incanta il mondo.