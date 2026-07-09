Incendio a Baia Domizia: encomio solenne per i soccorritori Questa sera la cerimonia all'arena di pini

ll comune di Cellole conferirà questa sera l’encomio solenne a quanti, con coraggio, senso di responsabilità e spirito di servizio, si sono distinti durante il grave incendio del 28 giugno 2025 a Baia Domizia.



La cerimonia si terrà presso l’area dell’Arena dei Pini a Baia Domizia e sarà un momento di profonda gratitudine verso tutti coloro che, mettendo al primo posto la tutela della comunità e del territorio, hanno agito con prontezza e dedizione.



Verranno premiati cittadini, volontari, operatori della protezione civile, forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale sanitario che nelle ore più difficili hanno contribuito a contenere l’emergenza, a mettere in sicurezza persone e abitazioni e a proteggere il patrimonio naturalistico del litorale Domizio.



"Quella notte Baia Domizia ha vissuto momenti di grande paura - dichiara il sindaco Guido Di Leone - Ma ha visto anche il meglio della nostra comunità: uomini e donne che hanno risposto con il coraggio, senza esitazioni. Con questo encomio solenne l’amministrazione vuole dire grazie, a nome di tutta Cellole, a chi ha trasformato il coraggio in un esempio concreto per tutti noi".