Sicurezza nei luoghi di lavoro: il Comune di Cesa pubblica avviso pubblico Obiettivo: individuare vice presidente commissione comunale permanente

Il comune di Cesa ha pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse rivolto alle associazioni del territorio che operano nel campo della sicurezza sul lavoro, della prevenzione, della tutela dei lavoratori e della promozione della cultura della legalità nei luoghi di lavoro.

L'iniziativa è finalizzata all'individuazione di un referente associativo che sarà nominato componente della Commissione Comunale Permanente "Sicurezza luoghi di lavoro" con il ruolo di Vicepresidente, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

La commissione rappresenta uno strumento permanente di confronto, proposta e consultazione nei confronti dell'Amministrazione comunale sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, dello sviluppo economico, delle politiche del lavoro e delle attività produttive, nel rispetto delle competenze attribuite agli enti locali e senza sovrapporsi alle funzioni degli organi ispettivi competenti.

Possono partecipare le associazioni regolarmente costituite che abbiano sede nel Comune di Cesa oppure che operino stabilmente sul territorio, svolgendo attività di formazione, informazione, sensibilizzazione o tutela nelle materie attinenti alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione dei rischi.

L'associazione dovrà indicare un proprio referente, in possesso di adeguata esperienza o competenza nelle materie oggetto dell'attività della commissione. L'incarico sarà svolto a titolo completamente gratuito. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al comune di Cesa entro le ore 12.00 del 31 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

"La sicurezza sul lavoro - afferma il sindaco Enzo Guida - è un tema che riguarda tutta la comunità e rappresenta un valore imprescindibile.

Con questo avviso vogliamo coinvolgere direttamente il mondo associativo, che quotidianamente opera sul territorio con competenze, sensibilità ed esperienza. La partecipazione delle associazioni consentirà di arricchire il lavoro della commissione con un contributo qualificato e vicino alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.

L'obiettivo è costruire una rete stabile di collaborazione che favorisca la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, nella convinzione che la tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore debba essere una priorità assoluta".

L'assessore delegato Alfonso Marrandino aggiunge: "Abbiamo fortemente voluto che la Commissione potesse contare anche sul contributo diretto delle realtà associative impegnate nel settore. L'auspicio è che questo avviso raccolga un'ampia partecipazione, perché il coinvolgimento della società civile rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare le politiche di prevenzione e sensibilizzazione".