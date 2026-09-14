Lite in strada degenera: aggredisce carabinieri e lancia una bottiglia di vetro È accaduto e a Sparanise, in via Abbate Roffredo

Una lite in strada è rapidamente degenerata, fino a coinvolgere i carabinieri intervenuti per riportare la calma.

È accaduto e a Sparanise, in via Abbate Roffredo, dove i militari della Stazione Carabinieri di Vitulazio hanno arrestato in flagranza un uomo del posto, classe 1989, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di resistenza e lesioni a P.U..

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione alla centrale operativa di Capua relativa a una lite tra il 37enne e un cittadino albanese di 26 anni, anch’egli residente a Sparanise.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato i due coinvolti nella lite e hanno avviato le procedure per identificarli e ricostruire quanto stava accadendo.

Secondo la ricostruzione dei militari, il 37enne, in evidente stato di alterazione, avrebbe più volte rifiutato di fornire le proprie generalità, mostrando un atteggiamento particolarmente agitato e tentando di scagliarsi nuovamente contro il 26enne. Nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, e alla presenza anche di personale sanitario del 118 già intervenuto, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata.

L’uomo avrebbe quindi infranto il vetro posteriore dell’autovettura del giovane cittadino albanese. Subito dopo, avrebbe raccolto da terra una bottiglia vuota di vetro e lanciato il contenitore contro i carabinieri, colpendo di striscio alla testa uno dei militari.

A quel punto i carabinieri sono intervenuti per bloccarlo e immobilizzarlo, procedendo quindi all’arresto in flagranza di reato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e la posizione dell’arrestato dovrà essere definita nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto delle garanzie di legge e della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.