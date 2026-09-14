Mondragone: fugge in monopattino e investe un carabiniere Arrestato un minorenne: dovrà rispondere di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e non solo

Un controllo dei carabinieri si trasforma in un inseguimento notturno per le strade di Mondragone e si conclude con l’arresto di un giovane del posto, classe 2008, ritenuto gravemente indiziato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto di armi o strumenti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto nella notte del 13 settembre, in via Elena, all’incrocio con via Campanile. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato due ragazzi, uno dei quali in sella a un monopattino e l’altro a piedi, mentre sembravano intenti a scambiarsi qualcosa.

Alla vista dei militari, i due si sono dati alla fuga in direzioni opposte. Il ragazzo a piedi è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre i carabinieri si sono messi all’inseguimento del giovane sul monopattino.

La fuga è proseguita lungo le strade cittadine fino a quando, trovandosi a percorrere una stretta strada a senso unico, i militari hanno aggirato un caseggiato riuscendo a intercettare frontalmente il mezzo. A quel punto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il conducente non si sarebbe fermato all'alt intimato e avrebbe investito uno dei Carabinieri, appena sceso dall’auto di servizio per bloccarlo, facendolo cadere a terra.

Il giovane avrebbe quindi abbandonato il monopattino e proseguito la fuga a piedi. Durante la corsa avrebbe inoltre lanciato sotto un’autovettura in sosta un piccolo contenitore metallico, nel tentativo di disfarsene.

Le ricerche sono proseguite fino a quando il ragazzo è stato raggiunto e bloccato mentre tentava di recuperare lo stesso monopattino.

La successiva perquisizione ha consentito ai Carabinieri di rinvenire un coltello a serramanico con lama di circa 10,5 centimetri e una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso lordo di circa 2 grammi. All'interno del contenitore metallico precedentemente gettato durante la fuga sarebbe stata inoltre recuperata una confezione contenente sostanza ritenuta cocaina, del peso lordo di circa 0,33 grammi.

Nel corso dell'intervento sono stati trovati anche 80 euro in contanti e un telefono cellulare con due schede Sim.

Il militare coinvolto nelle concitate fasi dell’arresto, anche in conseguenza dell’azione di forza posta in essere durante il tentativo di bloccare il giovane, ha riportato lievi lesioni traumatiche, successivamente refertate presso una struttura sanitaria.

Il ragazzo è stato arrestato e, al termine delle formalità previste, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Coltello, sostanza stupefacente, telefono cellulare e monopattino sono stati sottoposti a sequestro.

La posizione dell’indagato resta ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge.