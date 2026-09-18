Spinge una minorenne in un cespuglio e tenta di violentarla: arrestato Determinante è stato l'intervento immediato di un passante e la segnalazione al 112

E' stata avvicinata da uno sconosciuto, spinta in un sespuglia e aggredita. Terrore nel casertano. Un'azione di violenza, ai danni di una minorenne fortunatamente non portata a termine. E' accaduto in via Diogene, nel territorio di Frignano, nel casertano. La ragazza è scampata alla violenza, grazie all'allarme sollevato da un passante che ha immediatamente contattato il 112, impedendo conseguenze più gravi.

I carabinieri di Frignano e della sezione radiomobile della compagnia di Aversa sono intervenuti dopo poco tempo, rintracciando il presunto autore, un 27enne originario del Bangladesh.

I militari hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. L’attività svolta nell’immediatezza ha consentito di procedere all’arresto dell’uomo, ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini di violenza sessuale, fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso un precedente episodio di tentata violenza sessuale, che sarebbe avvenuto il giorno antecedente nel territorio di Casal di Principe dove l’uomo avrebbe rivolto le proprie morbose attenzioni ad una donna, tentando di introdursi nella sua abitazione, venendo però messo in fuga dalla pronta e decisa reazione della stessa.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, informata dai Carabinieri.

L’episodio conferma il ruolo dell’Arma nel presidio quotidiano del territorio e, in particolare, la necessità di una risposta immediata nelle situazioni che coinvolgono soggetti vulnerabili. L’intervento coordinato dei militari della stazione e della sezione Radiomobile ha consentito di bloccare il 27enne e di avviare nell’immediatezza gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei fatti.