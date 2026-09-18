Aversa: apre il nuovo circolo della legalità di Sos impresa Dal prossimo martedì assistenza gratuita contro racket e usura con avvocati e psicologi

Un nuovo presidio di legalità nel cuore dell'agro aversano. Sos Impresa – Rete per la Legalità Caserta, presieduta dal commendatore Maurizio Pollini, apre una nuova sede operativa in via Roma 61 ad Aversa, dove prenderà vita il Circolo della Legalità, destinato a diventare il punto di riferimento provinciale per l'assistenza alle vittime di racket e usura.



Lo sportello sarà attivo già da martedì prossimo e riceverà il pubblico ogni martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 17, offrendo gratuitamente consulenza legale, supporto psicologico, orientamento, accompagnamento alla denuncia e assistenza specialistica a chiunque si trovi a vivere situazioni di estorsione, usura o altre forme di intimidazione.



"Abbiamo voluto fortemente questo Circolo della Legalità – spiega il presidente Maurizio Pollini – perché crediamo che la presenza sul territorio sia il primo strumento per combattere l'illegalità. La scelta di Aversa non è casuale: è una città centrale per l'intero agro aversano, un territorio ricco di energie ma che, nel corso degli anni, ha dovuto confrontarsi anche con fenomeni criminali che hanno colpito cittadini, commercianti e imprenditori. Essere qui significa offrire un presidio stabile, visibile e facilmente raggiungibile da chi ha bisogno di aiuto".



La nuova sede rappresenta il naturale sviluppo dell'attività che Sos Impresa svolge già attraverso lo sportello antiusura ospitato presso la Caritas di Aversa, nato grazie alla collaborazione con mondignor Angelo Spinillo e don Carmine Schiavone, dove il servizio viene garantito diversi giorni alla settimana.



Il nuovo circolo della Legalità amplia questa rete di tutela, mettendo a disposizione professionisti qualificati pronti ad assistere gratuitamente chi decide di rompere il silenzio.



"Vogliamo dire con forza a chi esercita racket e usura che il territorio non è più disposto a voltarsi dall'altra parte - continua Pollini - e, soprattutto, vogliamo dire alle vittime che non saranno lasciate sole. Denunciare è difficile, ma è l'unica strada per riconquistare libertà e dignità. Noi accompagneremo le persone in ogni fase di questo percorso".



Negli anni Sos Impresa – Rete per la Legalità Caserta ha costruito una rete sempre più ampia composta da istituzioni, associazioni, professionisti, imprese, Chiesa e Forze dell'Ordine, promuovendo iniziative di sensibilizzazione, assistendo numerose vittime e costituendosi parte civile in diversi procedimenti giudiziari.



"Per sconfiggere racket e usura serve un'alleanza stabile tra istituzioni e società civile – aggiunge Pollini –. Nessuno può vincere questa battaglia da solo. Abbiamo bisogno che cittadini, associazioni e mondo produttivo facciano squadra per difendere il bene comune e affermare una cultura della legalità capace di generare sviluppo e fiducia".



Fondamentale sarà anche il sostegno psicologico alle vittime.



"L'apertura del Circolo della Legalità rappresenta un presidio concreto di ascolto, vicinanza e tutela per il nostro territorio", sottolinea Antonella Schiavone, vicepresidente dell'associazione e psicologa.



"Chi subisce minacce, estorsioni o usura vive spesso paura, isolamento e un profondo senso di impotenza. Accompagnare psicologicamente una vittima significa aiutarla a ritrovare fiducia in sé stessa e nelle istituzioni. Offrire gratuitamente questo servizio vuol dire eliminare un ulteriore ostacolo per chi desidera chiedere aiuto. Il nostro obiettivo è fare in modo che nessuno affronti da solo il difficile momento della denuncia".



La sede di via Roma sarà interessata nelle prossime settimane da interventi di riqualificazione, ma SOS Impresa ha scelto di avviare immediatamente i servizi per rafforzare la propria presenza sul territorio.



Da martedì prossimo, dunque, il Circolo della Legalità sarà aperto ogni martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 17, per accogliere cittadini, imprenditori e commercianti che desiderino ricevere consulenze, segnalare episodi di racket o usura, chiedere assistenza o semplicemente trovare ascolto e sostegno.



Per Sos Impresa l'obiettivo è chiaro: trasformare un luogo fisico in un punto di riferimento permanente per quanti scelgono il coraggio della denuncia, nella convinzione che solo una comunità unita possa affermare la supremazia della legalità contro ogni forma di sopraffazione.