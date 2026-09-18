Cesa: reti idriche più efficienti e moderne, la giunta approva il progetto Un intervento da 405.000 euro finalizzato a ridurre le perdite i

Reti idriche più efficienti e moderne: la giunta approva il progetto di riqualificazione per Via Matteotti e altre strade

Un intervento da 405.000 euro finalizzato a ridurre le perdite idriche, mitigare il rischio idrogeologico e ammodernare le infrastrutture del territorio.

Prosegue con decisione l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Cesa sul fronte della tutela delle risorse idriche e della modernizzazione delle opere pubbliche. La Giunta Comunale ha infatti approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo ai “Lavori di riqualificazione funzionale della rete idrica comunale – Via Giacomo Matteotti e altre”.

L'intervento, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale prevede un quadro economico complessivo di 405.000,00 euro. L'opera si inserisce nel percorso avviato con la delibera di indirizzo dello scorso febbraio, focalizzato sulla manutenzione straordinaria della rete idrica cittadina al fine di arginare le perdite e mitigare il rischio idrogeologico.

Con l'approvazione della delibera, l'Ente pone un tassello tecnico fondamentale, dando mandato al Responsabile dell’Area Tecnica e dei Lavori Pubblici di attivarsi per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie – attraverso canali di finanziamento regionali, statali o comunitari – e di procedere all’inserimento dell'opera all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori Pubblici Cesario Villano:

“Questo provvedimento rappresenta un passo avanti strategico per il nostro paese. La rete idrica necessita di interventi strutturali e mirati per eliminare i disagi legati alle perdite e ottimizzare la gestione di un bene prezioso come l’acqua. Con l'approvazione di questo progetto ci facciamo trovare pronti e con le carte in regola per intercettare i finanziamenti sovracomunali necessari a concretizzare l'opera”.