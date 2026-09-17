Cesa, mensa scolastica: : pasto a 0,94 centesimi di euro e via le differenze Sostegno concreto alle famiglie e apertura verso il territorio circostante

Sostegno concreto alle famiglie e apertura verso il territorio circostante. Sono queste le direttrici seguite dall'Amministrazione comunale per il nuovo servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, i cui dettagli sono stati definiti con il recente provvedimento di Giunta.

Due, in particolare, le novità di rilievo fortemente volute dall'esecutivo per garantire la massima accessibilità e valorizzare il sistema scolastico locale:

La riduzione della quota a 0,94 centesimi di euro a pasto: grazie a una scelta di bilancio precisa, l'Ente si è fatto carico dell'80,00% del costo complessivo di gestione. Questo importante investimento permette di contenere la quota a carico dell'utenza al 20,00%, abbattendo il costo del pasto a soli 0,94 centesimi di euro per bambino;

Via le differenze tra residenti e non residenti: a partire da quest'anno è stata completamente eliminata qualsiasi distinzione tariffaria. Tutti gli alunni che frequentano gli istituti scolastici pagheranno esattamente la stessa cifra, senza discriminazioni, puntando a rendere le scuole di Cesa un punto di riferimento sempre più attrattivo, inclusivo e aperto anche ai comuni limitrofi.

"Stiamo lavorando per dare il via ufficiale al servizio di refezione il prossimo 28 settembre. In quella occasione inaugureremo anche la nuova mensa", fa sapere il sindaco Enzo Guida.

"Con la riduzione della quota a meno di un euro a pasto e l'azzeramento delle differenze tra residenti e non residenti, compiamo un passo in avanti straordinario. Vogliamo che le nostre scuole siano un’eccellenza accessibile a tutti, alleggerendo concretamente il bilancio delle famiglie e dimostrando che la nostra comunità è aperta, accogliente e capace di offrire servizi di altissima qualità", dichiara il consigliere delegato all'Istruzione Nicola De Michele.