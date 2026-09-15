Casertana-Altamura 1-0. Colley al 94' fa esplodere il Pinto: falchetti secondi Espinal: «Meritavamo di vivere una gioia del genere»

La Casertana centra la seconda vittoria consecutiva e vola al secondo posto solitario in classifica. I falchetti, battendo 1-0 l'Altamura, confermano le ottime cose messe in mostra nelle precedenti giornate, conquistando il primo successo tra le mura amiche. A decidere il match è un gol di Colley che, al 94esimo, fa esplodere il popolo rossoblu, regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Vinicio Espinal. Con tre vittorie e due pareggi, la Casertana è salita a quota 11 punti, alle spalle soltanto del sorprendente Sorrento che guida la classifica a punteggio pieno.

«Sono contento per i ragazzi, meritavamo una gioia del genere», ha detto dopo il 90esimo l'allenatore dei falchetti. «Nelle precedenti partite ci era capitato di essere beffati nei minuti finali, stavolta abbiamo conquistato una vittoria pesante ed è stato bellissimo. Affrontavamo una squadra di livello che ci ha lasciato pochi spazi. Nel secondo tempo siamo stati più veloci, abbiamo sfruttato le fasce e alla fine siamo riusciti a sbloccarla»