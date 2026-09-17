Cocaina nascosta in un pupazzo nella stanza nella camera da letto: arrestato L'indagato è un cittadino di 31 anni di nazionalità albanese

Un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in una perquisizione che ha portato all’arresto di due persone, accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio dai Carabinieri della Stazione di Macerata Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio a Portico di Caserta. I militari, durante un posto di controllo in via Diaz, hanno intimato l’alt a una Renault Clio condotta da un uomo di origine albanese, classe 1995, senza fissa dimora in Italia.

All’interno dell’autovettura sarebbero stati rinvenuti materiale ritenuti compatibileìi con l’attività di spaccio, tra cui sostanza da taglio, e un foglio contenente annotazioni contabili di rilevante entità.

Gli elementi raccolti hanno portato i militari a estendere le verifiche all’abitazione di Capodrise nella disponibilità dell’uomo e della convivente, una 39enne italiana. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, occultati all’interno di un pupazzo nella camera da letto, 17,2 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale destinato, secondo l’ipotesi investigativa, al confezionamento delle dosi.