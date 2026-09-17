Ferrovia Cancello-Benevento, rubati oltre 4 chili di rame: in manette un 38enne L'intervento dei carabinieri dopo la segnalazione al 112

La segnalazione arriva al 112 e l’intervento dei Carabinieri è immediato. Un uomo viene sorpreso nei pressi della linea ferroviaria mentre è intento a tagliare e asportare cavi di rame. È finito così in manette un 38enne, arrestato in flagranza dai militari della stazione Carabinieri di San Felice a Cancello.

I militari sono intervenuti in via Porchiera, nelle vicinanze della tratta ferroviaria Cancello-Benevento, dove hanno individuato e fermato il 38enne. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo sarebbe stato sorpreso mentre era intento ad asportare cavi di rame. Nel corso dell’intervento sono stati recuperati circa 4 chilogrammi di cavi, che risultavano già tagliati e sfilati dalla loro sede.

La tempestività dell’azione ha consentito di interrompere l’azione e recuperare il materiale, successivamente restituito all’avente diritto. I militari hanno inoltre rinvenuto e sottoposto a sequestro penale l’arnese da taglio che sarebbe stato utilizzato per recidere i cavi.

Il 38enne è stato quindi arrestato ed ora si trova ai domiciliari.