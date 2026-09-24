Percorre la strada contromano e reagisce ai carabinieri: denunciato E' accaduto a Casal di Prinicpe

Un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un intervento dei carabinieri dopo che un automobilista è stato sorpreso a percorrere contromano una strada del centro abitato.

È accaduto nella mattinata odierna in via Baldascini a Casal di Principe, dove una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri ha proceduto al controllo di un automobilista.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l'uomo, un 57enne del casertano alla guida di una Fiat 500, avrebbe percorso la strada contromano, determinando l'intervento della pattuglia. Nel corso delle successive contestazioni, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata: il conducente si sarebbe opposto alle contestazioni rivolgendosi ai militari con violenza e minacce.

Di fronte alla condotta rilevata, i carabinieri hanno proceduto agli ulteriori accertamenti e, al termine dell'attività di polizia giudiziaria, hanno deferito in stato di libertà l'uomo all'Autorità giudiziaria, ritenuto, allo stato degli atti, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale.

L'episodio si inserisce nella quotidiana attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della locale Stazione, impegnati anche nella vigilanza sulla circolazione stradale e nella prevenzione delle condotte che possono compromettere la sicurezza degli utenti della strada.

Dell’intervento è stata informata l'Autorità giudiziaria per le successive valutazioni e determinazioni di competenza.

Per il 57enne, come previsto dalla normativa vigente, valgono la presunzione di innocenza e tutte le garanzie di legge fino a eventuale sentenza definitiva.