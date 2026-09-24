San Nicola la Strada, cessione di crack in strada: arrestato un 36enne Sequestrati oltre 47 grammi di sostanza stupefacente

Un servizio di controllo del territorio si è trasformato in un intervento antidroga che ha portato all'arresto in flagranza di un uomo di 36 anni, fermato dai carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada con l'accusa, allo stato degli atti e nell'ambito delle indagini, di cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato nella serata di ieri 23 settembre, in via Gentile, a San Nicola la Strada. Nel corso dell'attività, i carabinieri avrebbero sorpreso il 36enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, proprio mentre cedeva a un'altra persona una dose di sostanza stupefacente del tipo crack.

La tempestività dell'intervento ha consentito ai militari dell’Arma di procedere al controllo e, successivamente, alla perquisizione personale e del locale nella disponibilità dell'uomo. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire ulteriori quantitativi della medesima sostanza, oltre a denaro contante ritenuto riconducibile all'attività di cessione.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro circa 47 grammi di crack, già suddivisi in dosi e pronti per essere ceduti. Nella disponibilità dell'uomo sono stati inoltre trovati 20 euro in contanti, somma ritenuta provento della cessione appena contestata.

L'attività dei Carabinieri non si è quindi limitata all'accertamento della presunta cessione avvenuta in strada, ma si è estesa alla ricerca di eventuale ulteriore sostanza nella disponibilità dell'arrestato, consentendo di recuperare un quantitativo complessivo di crack superiore ai 47 grammi lordi, oltre alla dose che sarebbe stata ceduta al momento dell'intervento.

La persona alla quale sarebbe stata ceduta la dose è stata successivamente identificata e segnalata alla competente Autorità amministrativa quale presunto assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al termine delle formalità di rito, stupefacente e denaro sono stati posti sotto sequestro e custoditi secondo le procedure previste, in attesa degli ulteriori adempimenti dell'Autorità giudiziaria.

L'uomo arrestato è stato quindi condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimasto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'intervento si inserisce nell'ambito della costante attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, finalizzata anche alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un'azione che, attraverso la presenza capillare delle pattuglie e l'osservazione delle dinamiche del territorio, mira a interrompere sul nascere episodi di cessione e a individuare eventuali ulteriori disponibilità di droga destinate al mercato locale.

Resta ferma, in ogni caso, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e la posizione dell'arrestato dovrà essere valutata dall'Autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.