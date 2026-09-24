Cane di grossa taglia aggredisce uno yorkshire: denunciato il proprietario L'animale, gravemente ferito, è stato successivamente sottoposto a eutanasia

Una violenta aggressione tra cani, avvenuta in strada nella mattinata di ieri, ha richiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di San Felice a Cancello, che, al termine di tempestivi accertamenti avviati a seguito della denuncia presentata dai proprietari dell'animale aggredito, hanno deferito in stato di libertà il proprietario del cane ritenuto coinvolto nell'episodio.

La vicenda è stata denunciata nella giornata di oggi da una coppia di coniugi, che hanno riferito ai militari dell’arma quanto sarebbe accaduto il giorno precedente in via Roma.

Secondo la ricostruzione fornita, mentre la donna aveva con sé il proprio Yorkshire, un cane di razza pitbull, di proprietà di un uomo del posto, sarebbe improvvisamente intervenuto aggredendo il piccolo animale.

Stando a quanto dichiarato nella denuncia, il pitbull si sarebbe trovato privo di guinzaglio e museruola e avrebbe raggiunto il cagnolino, riuscendo a strapparlo dalle braccia della proprietaria. L'aggressione avrebbe provocato al piccolo Yorkshire lesioni di particolare gravità.

Immediata la corsa per cercare di salvare l'animale. Il cagnolino è stato trasportato presso una clinica veterinaria di Caserta, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. A causa delle gravissime lesioni riportate, tuttavia, si è reso successivamente necessario procedere all'eutanasia.

Anche la donna, rimasta coinvolta nell'accaduto, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari presso il presidio di San Felice a Cancello, dove è stata sottoposta agli accertamenti medici del caso.

Ricevuta la denuncia-querela, i carabinieri della locale stazione hanno avviato immediatamente gli accertamenti, ricostruendo la dinamica dell'episodio e acquisendo gli elementi necessari a individuare le responsabilità connesse alla vicenda.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno proceduto al deferimento in stato di libertà del proprietario del pitbull, ritenuto, allo stato degli atti, responsabile di lesioni personali colpose e omessa custodia e malgoverno di animali. L'Autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Stazione di San Felice a Cancello per le successive determinazioni di competenza.

L'intervento dei carabinieri si inserisce nell'attività di controllo e di prossimità svolta quotidianamente sul territorio, anche a tutela della sicurezza delle persone e nella gestione degli episodi che possono coinvolgere animali e proprietari.

Restano ferme, nella vicenda, la presunzione di innocenza e tutte le garanzie previste dalla legge, trattandosi di un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari.