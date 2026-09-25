Cosmetici irregolari e lavoratori in nero, blitz nell'Agro aversano L'operazione della Guardia di finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta nei giorni scorsi hanno effettuato un controllo a un'impresa operante nell'agro aversano, che gestisce attività di stoccaggio di prodotti di elettronica, cosmetici e profumeria.

LA SCOPERTA DEI PALLET OCCULTATI

L'azienda è stata selezionata sulla base di alcune incongruenze rilevate dall'incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo e dai controlli su strada effettuati dalle pattuglie. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno riscontrato la presenza di numerosi pallet, nascosti in alcuni vani del magazzino.

IL SEQUESTRO DEI COSMETICI

Il successivo controllo dei contenitori di cartone, ancora imballati, ha permesso di accertare la presenza di oltre 13mila cosmetici - creme, prodotti per l'igiene, smalti, profumi - dalla provenienza incerta e privi delle indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti. La merce è stata pertanto sequestrata.

I LAVORATORI IN NERO E LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Gli approfondimenti compiuti sulle posizioni di impiego del personale presente presso l'operatore economico hanno inoltre consentito di accertare la presenza di 6 lavoratori "in nero".