Casaluce, controlli dei carabinieri: un arresto per detenzione di droga E' ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria

Nella tarda serata di ieri 9 ottobre, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Aversa hanno arrestato un uomo del casertano ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri, nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale hanno intimato l’alt a un uomo che viaggiava a bordo di una fiat panda poi accertato essere a noleggio.

Nella circostanza, il 39enne avrebbe lanciato dal finestrino un borsello. Il successivo recupero dell’oggetto ha consentito di rinvenire al suo interno 15,91 grammi di una sostanza stupefacente del tipo cocaina e 1.660,45 euro in contanti.

La successiva perquisizione personale avrebbe inoltre permesso di trovare nella disponibilità dell’uomo altri 495 euro in contanti e due telefoni cellulari. Nel corso dell’intervento è stata contestata anche una violazione del codice della strada per guida senza patente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è rimasto sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.

La posizione dell’indagato è ora al vaglio della magistratura competente. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, l’eventuale responsabilità della persona coinvolta dovrà essere accertata nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.