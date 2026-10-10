Casal di Principe: non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta la fuga I carabinieri denunciano un 30enne

Inseguimento per le strade cittadine, concluso in una strada senza uscita. Dagli accertamenti è emerso che il conducente aveva la patente scaduta e viaggiava a bordo di un’auto sottoposta a fermo amministrativo.

Non si sarebbe fermato all’alt intimato dai carabinieri, scegliendo di proseguire la marcia e tentare la fuga. Un breve inseguimento per le strade cittadine di Casal di Principe si è concluso nella tarda serata di ieri 8 ottobre, quando il conducente ha imboccato una strada senza uscita, dove è stato raggiunto e identificato dai militari.

L’episodio si è verificato in via Mastroianni, dove una pattuglia della sezione radiomobile della locale compagnia Carabinieri ha intimato l’alt a una Mini Cooper in transito.

Il conducente, anziché arrestare la marcia, avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, costringendo i militari a intraprendere un inseguimento protrattosi per un breve tratto.

La fuga si è interrotta quando l’automobilista ha imboccato una strada senza uscita, rimanendo così costretto a fermarsi. I Carabinieri lo hanno quindi raggiunto e proceduto alla sua identificazione.

I successivi accertamenti hanno fatto emergere ulteriori irregolarità: il conducente circolava con la patente di guida scaduta di validità, mentre l’autovettura risultava sottoposta a fermo amministrativo. Per tali violazioni sono state contestate le previste sanzioni al Codice della Strada.

Al termine delle attività, l’uomo, un 30enne residente a Frignano, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai carabinieri, finalizzata alla prevenzione delle condotte illecite e alla sicurezza della circolazione stradale.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona denunciata dovrà essere accertata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.