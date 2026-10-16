Mondragone, fuga all'alt dei carabinieri: inseguimento e arresto Ci sono voluti due equipaggi per fermarlo

Un controllo del territorio, l’intimazione dell’alt e una fuga che, per la pericolosità delle manovre effettuate, ha richiesto l’intervento di una seconda autoradio.

Si è concluso nel pomeriggio odierno a Mondragone l’intervento condotto dai carabinieri del locale reparto territoriale, che hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine ritenuto responsabile, allo stato degli atti, di fuga pericolosa dopo l’alt imposto dalle forze di polizia.

L’episodio ha avuto origine durante un servizio perlustrativo, nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione svolte dai militari dell’Arma sul territorio.

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno notato un’autovettura Toyota Yaris di colore grigio mentre transitava in viale Adige, nel territorio comunale di Castel Volturno. Il comportamento del conducente li ha indotti ad approfondire il controllo e a intimare l’alt.

Alla richiesta di fermarsi, tuttavia, il conducente non si è arrestato, dando inizio a una precipitosa fuga lungo le strade limitrofe. I militari si sono immediatamente posti al suo inseguimento, mantenendo il contatto con il veicolo e seguendone gli spostamenti lungo la stessa arteria stradale.

La situazione ha richiesto particolare attenzione quando la fuga si è protratta e le manovre effettuate dal conducente sono state giudicate pericolose. Per rafforzare l’intervento e consentire di interrompere la marcia del veicolo in condizioni di maggiore sicurezza, i militari hanno ricevuto il supporto di un’altra autoradio. La collaborazione tra gli equipaggi ha permesso di proseguire l’azione di contenimento e di bloccare il mezzo in via Don Salvatore Vitale, a Mondragone.

Una volta fermato il veicolo, i carabinieri hanno proceduto agli accertamenti di rito sul conducente e sull’autovettura.

Le verifiche nelle banche dati hanno evidenziato che il mezzo era gravato da un provvedimento di cessazione dalla circolazione. L’automobile è stata pertanto sottoposta a sequestro e affidata a una ditta convenzionata, secondo le procedure previste.

L’intervento si è quindi concluso con l’arresto del conducente, eseguito in flagranza in relazione alla condotta contestata. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dai militari della Sezione Radiomobile del reparto territoriale carabinieri di Mondragone.

L’attività si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei carabinieri per la sicurezza stradale e la tutela della collettività, attraverso la presenza sul territorio, la vigilanza sulle principali arterie viarie e il contrasto ai comportamenti che possono compromettere l’incolumità degli utenti della strada.

Resta fermo che la responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi competenti e che, fino a eventuale condanna definitiva, opera la presunzione di innocenza.