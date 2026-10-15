Furto di energia, sequestrati 400 chili di carne e sigarette di contrabbando Controlli dei carabinieri tra Casapulla, Curti e Santa Maria Capua Vetere

Servizio straordinario dei carabinieri con il supporto dell’Asl di Caserta e dei tecnici Enel. Accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica per un danno stimato in circa 9.000 euro. Sospesa una macelleria per gravi carenze igienico-sanitarie. Sequestrati anche 12,42 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

Furto di energia elettrica, gravi irregolarità igienico-sanitarie in un esercizio commerciale e detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

Sono gli esiti di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio svolto nella mattinata odierna tra Casapulla, Curti e Santa Maria Capua Vetere, che ha visto impegnati i carabinieri della Stazione di San Prisco e della Sezione Operativa della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del personale dell’Asl di Caserta e dei tecnici Enel.

L’attività, sviluppata attraverso controlli mirati e verifiche congiunte, ha interessato diversi ambiti della legalità, dalla tutela del patrimonio e dei servizi essenziali alla sicurezza alimentare, fino al contrasto del commercio illecito di prodotti soggetti a specifici obblighi fiscali.

Un’azione coordinata che ha permesso di accertare situazioni di irregolarità e di adottare i conseguenti provvedimenti, con l’obiettivo di tutelare la collettività e garantire il rispetto delle norme.

A Casapulla, i militari dell’Arma, affiancati dai tecnici Enel, hanno accertato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica riconducibile a un uomo di 31 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, il collegamento illecito avrebbe consentito di sottrarre energia elettrica per un danno economico stimato in circa 9.000 euro. Per il fatto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, in relazione all’ipotesi di reato di furto di energia elettrica. Gli accertamenti sono stati quindi trasmessi agli organi competenti per i successivi adempimenti.

Di particolare rilievo anche l’intervento effettuato a Curti, dove i Carabinieri, insieme al personale sanitario dell’ASL di Caserta, hanno eseguito un controllo presso una macelleria, riscontrando gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario. Le verifiche hanno portato al sequestro di circa 400 chilogrammi di carne, risultata priva della necessaria tracciabilità e in cattivo stato di conservazione, oltre ad altri prodotti alimentari non conformi alle disposizioni vigenti.

Alla luce delle criticità rilevate, è stato disposto il sequestro dei prodotti e la sospensione dell’attività commerciale, secondo le procedure previste. L’intervento si inserisce nelle attività di vigilanza finalizzate a garantire la sicurezza degli alimenti destinati al consumo e a prevenire potenziali rischi per la salute pubblica. La tracciabilità, la corretta conservazione e il rispetto delle condizioni igieniche rappresentano infatti requisiti essenziali per assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari immessi sul mercato.

Nel corso del medesimo controllo, all’interno dell’esercizio è stato identificato anche un uomo di 38 anni di nazionalità marocchina, risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti sono stati avviati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di immigrazione. La posizione dell’uomo sarà trattata dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure previste dalla legge.

L’attività dei carabinieri è proseguita a Santa Maria Capua Vetere, dove una perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 621 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, per un peso complessivo di 12,42 chilogrammi.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Il rinvenimento si inserisce nell’azione di contrasto al commercio illecito di tabacchi, un fenomeno che alimenta circuiti di vendita non regolari e sottrae risorse all’erario, oltre a compromettere la concorrenza nei confronti degli operatori commerciali che rispettano le disposizioni fiscali.

Il servizio svolto nei tre comuni del Casertano evidenzia l’importanza della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e gli organismi specializzati, il cui contributo consente di affrontare con competenze complementari fenomeni differenti, ma accomunati dalla necessità di garantire il rispetto delle regole e la tutela dei cittadini.

Dal controllo degli allacci alla rete elettrica alle verifiche sulla sicurezza degli alimenti, fino al contrasto del contrabbando, l’operazione ha interessato aspetti concreti della vita quotidiana e delle attività economiche, confermando il ruolo dei controlli territoriali nella prevenzione delle condotte illecite e nell’individuazione delle situazioni di rischio.

L’attività rientra nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri per assicurare una presenza costante sul territorio, attraverso servizi mirati e interventi coordinati con le istituzioni competenti, a tutela della sicurezza, della salute pubblica e della legalità.

Si precisa che la denuncia non equivale a un accertamento definitivo di responsabilità e che, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità giudiziaria nelle sedi competenti.