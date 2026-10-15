Castel Volturno, evasione dai domiciliari: arrestato dopo tentativo di fuga Protagonista della vicenda un uomo di 55 anni, originario di Napoli

Intervento della dei carabinieri della tenenza di Castel Volturno nella località Destra Volturno. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato in strada durante un servizio perlustrativo. Dopo aver tentato di sottrarsi al controllo, è caduto dal motoveicolo.

Era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ma nel pomeriggio odierno è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione dai carabinieri.

L’intervento è avvenuto nella località Destra Volturno, durante un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio e alla verifica del rispetto delle misure imposte dall’autorità giudiziaria.

Protagonista della vicenda un uomo di 55 anni, originario di Napoli, nei cui confronti i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di evasione.

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari in forza di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nello scorso mese di aprile.

I carabinieri, impegnati nel pattugliamento della zona, hanno dapprima accertato che l’uomo non si trovava presso l’abitazione nella quale avrebbe dovuto permanere in esecuzione della misura cautelare. Le successive ricerche hanno consentito di individuarlo poco dopo mentre si trovava a bordo di un motoveicolo.

Alla vista dei militari, il 55enne avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, cercando di allontanarsi. La fuga, tuttavia, è durata pochi istanti: durante la manovra ha perso il controllo del mezzo ed è caduto al suolo. Soccorso e sottoposto alle necessarie cure mediche, è stato successivamente arrestato.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo svolti quotidianamente dai Carabinieri sul territorio, con particolare attenzione anche alla verifica del rispetto delle misure cautelari e delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.