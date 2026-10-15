Abusivismo su suolo demaniale e smaltimento illecito: scatta il sequestro Bltiz dei carabinieri Forestali nell'area vicino all'ippodromo

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise sono intervenuti dopo una segnalazione su possibili combustioni di rifiuti in un'area vicina all'ippodromo di Aversa. Sul posto hanno individuato un fondo in terra battuta, raggiungibile da un varco aperto da Viale Olimpico.

IL MANUFATTO ABUSIVO DI 250 METRI QUADRATI

Sul fondo c'era un manufatto di recente realizzazione, con una superficie in pianta di circa 250 metri quadrati. È costruito con pali in legno, chiusi perimetralmente con lamiere in ferro e pannelli coibentati.

DUE PERSONE AL LAVORO CON UN BOBCAT

All'interno del manufatto i Carabinieri Forestali hanno trovato due persone in abiti da lavoro, impegnate a livellare con un Bobcat il fondo, su suolo nudo, con rifiuti costituiti da inerti edili: miscugli di frammenti di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. I due non hanno esibito alcuna autorizzazione per gli interventi in corso. Durante il sopralluogo sono stati trovati anche tre bidoni in ferro con ceneri e residui plastici, prodotti da precedenti combustioni di rifiuti.

IL TERRENO È DEMANIALE: VERDE PUBBLICO

Gli accertamenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Aversa hanno mostrato che le particelle interessate dai lavori, cioè quelle del fabbricato e della gestione dei rifiuti, sono intestate al Demanio dello Stato. La loro destinazione urbanistica è Verde Pubblico, area in cui non è ammessa alcuna edificazione.

I REATI CONTESTATI E IL SEQUESTRO

Ai due responsabili trovati sul posto sono stati contestati i reati di combustione illecita di rifiuti; smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da inerti edili, su suolo nudo e senza autorizzazione; realizzazione di una costruzione senza alcun atto autorizzativo e modifica abusiva dell'originaria destinazione urbanistica; occupazione illecita di un terreno pubblico per trarne profitto. I militari hanno proceduto d'iniziativa al sequestro dell'intero fondo, compresi i rifiuti, del Bobcat e della costruzione abusiva. I due sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.