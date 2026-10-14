Cesa: al via le domande per il servizio di trasporto scolastico

E' destinato agli studenti con disabilità

cesa al via le domande per il servizio di trasporto scolastico

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 23 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dei servizi sociali dell'Ente:portaleservizisociali.comune.cesa.ce.it.

Cesa.  

L'amministrazione comunale di Cesa informa la cittadinanza che sono aperti i termini per accedere al servizio di trasporto scolastico assistito, rivolto agli studenti con disabilità per l'anno scolastico 2026/2027.  

L’intervento, promosso nell'ambito del fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS 2026) e attuato in conformità agli indirizzi della giunta comunale, mira a favorire e supportare concretamente l'inclusione scolastica su tutto il territorio comunale.  

Il servizio è pensato per garantire la regolare frequenza scolastica ed è destinato agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Cesa.

Per accedere è necessario essere in possesso di documentata disabilità e di una ridotta o assente autonomia che renda indispensabile un trasporto dedicato. Si precisa che non è richiesta la presentazione dell'attestazione Isee. 

È intervenuto il vicesindaco con delega ai servizi sociali, Giusy Guarino: "Garantire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica di tutti i nostri studenti è una priorità assoluta per l'amministrazione Comunale. Con l'attivazione del trasporto scolastico assistito attraverso i fondi FELS 2026, intendiamo offrire un sostegno concreto ed efficace alle famiglie e ai nostri ragazzi, abbattendo le barriere e assicurando un accesso equo e continuativo al percorso scolastico".  

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 23 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dei servizi sociali dell'Ente: portaleservizisociali.comune.cesa.ce.it.  

In caso di documentata difficoltà nell'utilizzo della piattaforma online, l'ufficio servizi sociali del comune di Cesa garantirà la necessaria assistenza ai cittadini per la compilazione e l'invio della richiesta.

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