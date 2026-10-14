Cesa: al via le domande per il servizio di trasporto scolastico E' destinato agli studenti con disabilità

L'amministrazione comunale di Cesa informa la cittadinanza che sono aperti i termini per accedere al servizio di trasporto scolastico assistito, rivolto agli studenti con disabilità per l'anno scolastico 2026/2027.

L’intervento, promosso nell'ambito del fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS 2026) e attuato in conformità agli indirizzi della giunta comunale, mira a favorire e supportare concretamente l'inclusione scolastica su tutto il territorio comunale.

Il servizio è pensato per garantire la regolare frequenza scolastica ed è destinato agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Cesa.

Per accedere è necessario essere in possesso di documentata disabilità e di una ridotta o assente autonomia che renda indispensabile un trasporto dedicato. Si precisa che non è richiesta la presentazione dell'attestazione Isee.

È intervenuto il vicesindaco con delega ai servizi sociali, Giusy Guarino: "Garantire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica di tutti i nostri studenti è una priorità assoluta per l'amministrazione Comunale. Con l'attivazione del trasporto scolastico assistito attraverso i fondi FELS 2026, intendiamo offrire un sostegno concreto ed efficace alle famiglie e ai nostri ragazzi, abbattendo le barriere e assicurando un accesso equo e continuativo al percorso scolastico".

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 23 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dei servizi sociali dell'Ente: portaleservizisociali.comune.cesa.ce.it.

In caso di documentata difficoltà nell'utilizzo della piattaforma online, l'ufficio servizi sociali del comune di Cesa garantirà la necessaria assistenza ai cittadini per la compilazione e l'invio della richiesta.