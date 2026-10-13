Lavori a Cellole: completati sottoservizi e asfaltatura Continuano le opere di riqualificazione delle strade cittadine

Continuano i lavori di riqualificazione delle strade cittadine di Cellole. Altre due strade, in particolare via Palermo e via Firenze, sono state completate di tutti i sottoservizi con la successiva asfaltatura completa del manto stradale.



"Strade nuove, paese nuovo. Non è solo uno slogan, è il metodo con cui stiamo lavorando" - afferma il sindaco di Cellole Guido Di Leone - "Abbiamo voluto fare un lavoro definitivo e fatto bene: prima tutti i sottoservizi, poi l'asfalto nuovo. È così che si restituisce dignità e decoro alle nostre strade."



I lavori rientrano nel più ampio piano di riqualificazione urbana che sta interessando progressivamente tutte le frazioni del territorio Cellolese.