Rinvenuti rifiuti speciali in un terreno: carabinieri denunciano cinque persone Contrasto agli illeciti ambientali nel territorio dell’agro aversano.

Contrasto agli illeciti ambientali nel territorio dell’agro aversano. Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della stazione di Frignano hanno deferito in stato di libertà cinque persone, quattro residenti ad Arezzo e una a Frignano, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata alla tutela dell’ambiente.

Le persone coinvolte, in qualità di proprietarie di un appezzamento di terreno situato nel territorio comunale, sono state segnalate all’Autorità giudiziaria per una presunta gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

Nel corso degli accertamenti, all’interno dell’area i militari dell’Arma hanno rinvenuto circa cinque metri cubi di materiali di varia natura, tra cui calcinacci, residui di lavorazioni edili, metalli, plastica e legno. I rifiuti, secondo quanto emerso dalle verifiche, sarebbero riconducibili a una gestione non conforme alla normativa ambientale.

L’area interessata, avente un’estensione di circa 100 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro penale per consentire gli ulteriori accertamenti e impedire eventuali alterazioni dello stato dei luoghi.

Dell’attività svolta sono state informate le competenti Autorità amministrativa e giudiziaria, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, a tutela del territorio e della salute pubblica.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti delle persone deferite, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.