San Cipriano d’Aversa, furto al ristorante: arrestato un uomo Un intervento scattato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112

Un uomo 42enne è stato arrestato nella serata di ieri, 11 ottobre, dai Carabinieri della locale Stazione, con l’accusa di furto aggravato, al termine di un intervento scattato a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112.

I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso un ristorante del centro, in corso Umberto I, dove era stato segnalato il furto di attrezzature da lavoro, per un valore stimato di circa 1.080 euro. Secondo quanto ricostruito, il furto sarebbe avvenuto poco prima, durante una temporanea chiusura dell’esercizio commerciale.

Le immediate verifiche, condotte anche attraverso l’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, avrebbero consentito ai carabinieri della Stazione di individuare il presunto autore dell’episodio. Le successive ricerche hanno portato al rintraccio dell’uomo proprio in corso Umberto I, ancora con indumenti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria informata dei fatti, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.