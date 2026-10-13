Non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta la fuga: denunciato Trovato in possesso di hashish e un coltello

Ha ignorato l’alt dei carabinieri, tentando di sottrarsi al controllo con manovre pericolose per gli altri utenti della strada. La fuga si è conclusa dopo un breve inseguimento, quando i militari sono riusciti a bloccarlo e a procedere agli accertamenti.

È accaduto lungo la via Domiziana, all’altezza del chilometro 38, nel comune di Castel Volturno.

Nel corso del pattugliamento, i carabinieri hanno intercettato un motociclo Honda SH e intimato al conducente di fermarsi.

Il giovane, un ventenne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine, avrebbe invece proseguito la marcia, effettuando manovre ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a interromperne la corsa e a immobilizzarlo.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire quattro involucri in cellophane contenenti hashish, per un peso complessivo lordo di circa 14 grammi, un coltello con lama di 7 centimetri e denaro contante per 345 euro.

La sostanza stupefacente, il coltello e il denaro sono stati sottoposti a sequestro e affidati alle procedure di custodia previste, in attesa dei successivi adempimenti dell’Autorità giudiziaria.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato in stato di libertà, poiché ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione e porto di oggetti atti a offendere e fuga pericolosa all’alt delle forze di polizia.

Nel corso degli accertamenti sono state inoltre contestate le violazioni amministrative previste dal Codice della strada in materia di guida senza i prescritti requisiti e di mancanza della copertura assicurativa obbligatoria. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a una depositeria autorizzata.

Dell’attività è stata informata l’autorità giudiziaria competente dalla tenenza dei carabinieri di Castel Volturno, che procede per gli ulteriori adempimenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dell’illegalità svolti dall’Arma sul litorale domizio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti.

La presenza delle pattuglie sul territorio consente di intervenire tempestivamente in situazioni potenzialmente pericolose, tutelando gli utenti della strada e la sicurezza della collettività.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti della persona denunciata, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.