Maxi operazione antidroga nel casertano: 5 persone arrestate dai carabinieri Epicentro dei controlli Santa Maria Capua Vetere

Operazione antidroga dei carabinieri a Santa Maria Capua Vetere, dove i militari della stazione di Macerata Campania, con il supporto del nucleo operativo della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno arrestato cinque persone, tutte di nazionalità egiziana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento, eseguito attraverso perquisizioni domiciliari in due appartamenti situati nel medesimo stabile di via Palmiro Togliatti, ha consentito di rinvenire diverse quantità di droga, oltre a denaro contante e materiale ritenuto compatibile con le attività di taglio e confezionamento delle sostanze.

Nel primo appartamento, occupato da due 19enni e un 18enne, i militari hanno trovato, occultati all’interno di un cuscino collocato su un soppalco, complessivi 413,58 grammi di hashish, suddivisi in panetti e dosi. Nello stesso locale sono stati inoltre rinvenuti materiale per il confezionamento e 1.685 euro in contanti.

Nel secondo appartamento, invece, occupato da 18enne e un 17enne, all’interno di due calzini riposti nella lavatrice del bagno, sono stati scoperti 15,02 grammi di cocaina e 22,84 grammi di hashish, oltre a 120 euro in contanti.

Tutte le sostanze stupefacenti e le somme di denaro rinvenute sono state sottoposte a sequestro per i successivi accertamenti.

Al termine delle operazioni, le cinque persone sono state arrestate, secondo quanto riferito, con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso. I maggiorenni sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, mentre il minorenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Napoli-Colli Aminei.

L’Autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile sono state informate per gli adempimenti di competenza.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità delle persone coinvolte dovrà essere accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge.