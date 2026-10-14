Mondragone: minaccia i carabinieri durante un controllo stradale Denunciato un 27enne

L’episodio durante un controllo alla circolazione stradale. Il ciclomotore è stato sequestrato e richiesta all’Autorità giudiziaria la valutazione di un aggravamento della misura cautelare già in atto a carico dell’uomo.

Un controllo stradale si è trasformato in un episodio di minacce nei confronti dei carabinieri. È accaduto nel tardo pomeriggio del 12 ottobre, a Mondragone, dove i militari del locale reparto territoriale carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 27enne del luogo, ritenuto responsabile, allo stato degli atti, di minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato dai militari mentre era alla guida di un ciclomotore.

Nel corso delle operazioni di identificazione e della contestazione di alcune violazioni al codice della strada, avrebbe rivolto ai carabinieri prima minacce di morte e successivamente la minaccia di dare alle fiamme la caserma.

Di fronte alla condotta contestata, i militari dell’arma hanno proceduto agli adempimenti previsti, deferendo l’uomo in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente, che è stata informata dell’accaduto.

Contestualmente, è stato richiesto di valutare un eventuale aggravamento della misura cautelare già in atto, alla luce dei fatti segnalati.

Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro e affidato a una ditta convenzionata. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti della persona denunciata, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.