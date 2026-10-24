Maltrattamenti e minacce ai genitori per soldi: arrestato figlio violento Terrore all’interno dell’abitazione in cui l’uomo vive con i genitori

Un uomo del posto di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione tadiomobile della compagnia di Casal di Principe con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è scattato nel corso della serata, dopo una situazione di tensione all’interno dell’abitazione in cui l’uomo vive con i genitori.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, poco prima del loro arrivo l’uomo avrebbe danneggiato arredi e suppellettili della casa e aggredito fisicamente entrambi i genitori, dopo che questi si erano rifiutati di consegnargli del denaro che, stando agli accertamenti, sarebbe stato destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti.

La situazione è proseguita anche alla presenza dei carabinieri: l’uomo ha continuato a minacciare il padre, arrivando a prospettare ulteriori aggressioni e persino la morte.

Gli approfondimenti investigativi avrebbero inoltre consentito di ricostruire presunte condotte di maltrattamento reiterate nel tempo. Dagli accertamenti sarebbe emerso anche che l’uomo era già stato querelato per fatti analoghi e che nei suoi confronti era stato adottato l’avviso orale, misura di prevenzione prevista dalla normativa vigente.

Informata l’autorità giudiziaria, quest’ultima ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

La vicenda è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. La responsabilità della persona coinvolta dovrà essere accertata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge.