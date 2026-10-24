Minaccia di morte la madre e tenta di costringerla a consegnarli 1000 euro Manette ai polsi di un 55enne a Mondragone

A Mondragone, un 55enne del luogo, è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale, perché gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e maltrattamenti contro familiari, ai danni della madre convivente.

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato a seguito di una richiesta di aiuto da parte della sorella dell’uomo, che avrebbe segnalato una situazione di forte tensione all’interno dell’abitazione familiare.

Secondo quanto riferito, il fratello avrebbe minacciato di morte la madre, tentando di costringerla a consegnargli la somma di 1.000 euro per esigenze personali non meglio precisate.

La situazione sarebbe proseguita anche in presenza dei carabinieri, intervenuti sul posto per riportare la calma. Di fronte al perdurare delle minacce, i militari hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito.

La donna ha successivamente formalizzato una denuncia, fornendo una ricostruzione dettagliata dei fatti. Al termine delle procedure, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vicenda è ora al vaglio degli organi competenti. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.