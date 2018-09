A Marcianise voci e suoni del mediterraneo classici napoletani e francesi con le sonorità del mondo arabo

Martedì 11 settembre nella piazza Umberto I di Marcianise protagoniste la musica e le atmosfere del Mediterraneo, nel segno dell'integrazione culturale.

“Voci e Suoni del Mediterraneo” è, infatti, il titolo del concerto evento, promosso e organizzato dalla Scabec Regione Campania e dal Comune di Marcianise, che mira alla valorizzazione di terra di lavoro e dei siti culturali di questo territorio, nell'ambito della rassegna Open Art Campania.

L’appuntamento è martedì alle 21 con M’Barka Ben Taleb, cantante attrice tunisina da oltre 30 anni in Italia, che nella sua musica mescola le sonorità napoletane con i ritmi arabi e francesi tipici della cultura mediterranea. La performer - tra le protagoniste del film omaggio alla canzone napoletana di John Turturro "Passione", che vanta collaborazioni artistiche con Eugenio Bennato, Tony Esposito, Pietra Montecorvino e tanti altri - sarà accompagna da Gianluca Mercurio alle percussioni, da Arcangelo Michele Caso al violoncello e da Raffaele Vitiello alla chitarra. A loro si alterneranno i giovani del "Coro di Napoli" con brani tratti dallo spettacolo “That’s Napoli Live Show”, ideato e diretto da Carlo Morelli, stimato direttore del coro del Massimo Napoletano. L’ensemble spazia in un repertorio vastissimo: accosta tra loro e talvolta fonde la canzone napoletana classica con le sonorità del linguaggio pop-dance, in un mix di sonorità originali e travolgenti.

L'iniziativa è realizzata nell’ambito di Open Art Campania, la rassegna progetto della Scabec che accoglie al suo interno una serie di appuntamenti culturali ospitati in siti e musei della Campania.