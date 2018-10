Medievalia: per valorizzare Casertavecchia L’evento offrirà ancor maggiore suggestione per la sede scelta, la bellissima Cattedrale

L'evento è organizzato con la collaborazione e l'ospitalità gratuita della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Casertavecchia.



Medievalia è una sorta di cattedra ambulante di medioevo che propone approfondimenti su temi di vita quotidiana del medioevo accurati per profondità ma proposti in modo gradevole ed accattivante, anche mediante dimostrazioni, laboratori, interazioni con gli spettatori partecipanti. L’evento offrirà ancor maggiore suggestione per la sede scelta, la bellissima cattedrale di Casertavecchia.



Casertavecchia è una perla di prima grandezza del Medioevo europeo, per arte, architettura e urbanistica. Segni materiali che ricordano storie e vicende importanti per la storia locale e signficative per i paralleli con la "Storia" degli eventi a grande scala. Il pomeriggio guiderà i partecipanti a rintracciare questi segni durante la visita guidata al borgo (cattedrale, piazza, palazzo dei vescovi, chiesa dell'Annunziata, castello). Pietro Di Lorenzo (Ass. Cult. “Ave Gratia Plena”) terrà una chiacchierata su "Poteri e funzioni tra popolo e gerarchie" per riflettere e, perché no, dibattere come strutture gerarchiche e strutture "democratiche" abbiano connaturato la società medievale per esercitare poteri e servizi, anche nella Caserta medievale.



Chiuderà il programma l'animazione musicale della liturgia della Santa messa sul tema “Devozione popolare e liturgia nel Medioevo" affidata al Gruppo Vocale e Strumentale "Ave Gratia Plena" che si esibirà in costume antico e con strumenti copie di quelli dell'epoca.



Medievalia – cultura del medioevo, X edizione - è parte de "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno" - ciclo di musica medievale, rinascimentale e barocca, XXV edizione. Sono cicli di eventi itineranti in luoghi storici del territorio delle province di Caserta, Benevento, Foggia, Salerno, è promosso dall'Associazione Culturale "Ave Gratia Plena" e dall'Associazione Culturale "Francesco Durante".



Medievalia e Il Trionfo del Tempo e del Disinganno sono inserite tra gli eventi dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, promosso dall’Unione Europea e coordinato a livello nazionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Infatti, lo slogan dell’iniziativa europea “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro” riassume a pieno gli obiettivi centrali dei due cicli di eventi, sin dalla prima edizione.