Borgo medioevale Vairano Patenora: cavalleria rusticana all'ombra del castello Il sindaco Supino: un evento culturale e musicale straordinario

Il Borgo Medievale di Vairano Patenora è pronto a trasformarsi in un vero e proprio teatro naturale per fare

da cornice, domenica sera 4 agosto, allo straordinario spettacolo musicale della Cavalleria Rusticana.

Un evento musicale e culturale di portata eccezionale che, dopodomani sera, animerà il centro storico

vairanese con la messa in scena dell’opera in un atto di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni

Tozzetti e Guido Menasci, per la regia di Fabio Gison.

Un evento unico nel suo genere che, all’ombra del castello, segnerà anche il debutto dei vincitori della seconda edizione del “Concorso Internazionale Cuore d'oro” che gode del patrocinio morale della Fondazione Luciano Pavarotti, della Fondazione Real Sito di Carditello e del Comune di Vairano Patenora.

A curare l’organizzazione è l’associazione Nova Neapolis che si avvale della direzione artistica di Walter

Omaggio, con la regìa che metterà in risalto anche la scenografia del tutto naturale di uno dei borghi più

belli ed attrattivi dell’alto casertano e dell’intera Terra di Lavoro.

Santuzza sarà interpretata da Valentina Pernozzoli, Lola da Azzurra Terrana, Turiddu da Ding Yu, Alfio da

Luigi Cirillo, e Lucia da Sara D’Ambrosca. Il coro Chorus Cordis e Laudate Domini, preparato da Giancarlo

Amorelli e Maria Teresa Roncone, le scene sono curate da Giuseppe Zarbo. Il tutto si avvale della direzione d’orchestra del Maestro Ivano Caiazza.

“Siamo lieti ed orgogliosi di poter ospitare, nel nostro meraviglioso borgo medievale su cui sovrasta il

nostro Castello, un evento culturale e musicale così straordinario che si coniugherà perfettamente con la

suggestiva cornice naturale del nostro centro storico, un connubio di arte, storia, musica, teatro e culturale

che affascinerà il pubblico presente che si preannuncia già molto folto”, dichiara il sindaco Stanislao Supinon che, con la sua amministrazione comunale, ha subito creduto e sostenuto la realizzazione della

manifestazione all’ombra del Castello Medioevale.