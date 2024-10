Reggia di Caserta, il 3 e 4 novembre tornano gli ingressi gratuiti In occasione della prima domenica del mese e della festa delle Forze armate

Il 3 e 4 novembre accesso con biglietto gratuito alla Reggia di Caserta. In occasione della prima domenica del mese e del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

Per entrambe le giornate sono aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi il Teatro di Corte e il Giardino Inglese.

Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne. I biglietti per la Domenica al Museo del 3 novembre saranno su TicketOne dalla mattina di lunedì 28 ottobre. I biglietti per il 4 novembre saranno su TicketOne dalla mattina di martedì 29 ottobre. Il numero massimo che ciascun account online può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio).

Un’altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede il 3 e il 4 novembre, a partire dalle 8.30 fino al termine della disponibilità presso la biglietteria del Museo in piazza Carlo di Borbone. Tutti i visitatori, anche i minori a partire dai 2 anni di età, devono essere muniti di titolo di accesso.

Gli orari di apertura e chiusura del Museo:

Appartamenti Reali dalle 8.30 alle 19.25 con ultimo accesso alle 18.15;

Cappella Palatina dalle 8.30 alle 18.15 con ultimo accesso alle 18.10;

Parco Reale dalle 8.30 alle 15.30 con ultimo accesso alle 14.30.