Apu, al via i progetti per 27 lavoratori A darne la notizia è l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Aversa, Dino Carratù



“È stata finalmente trasmessa dalla Regione Campania la convenzione precedentemente sottoscritta con il Comune di Aversa, con cui si da avvio ai tre progetti finanziati per le attività di pubblica utilità (APU).”

A darne la notizia è l’assessore alle Politiche sociali, Dino Carratù, che continua precisando: “Saranno 27 i destinatari (ex percettori di ammortizzatori sociali ed ex percettori di sostegno al reddito) a beneficiare dei progetti, secondo una graduatoria già definita dagli Uffici comunali. I progetti, divisi in tre categorie, riguardano i lavori con scopo di solidarietà, lavori di giardinaggio, interventi stradali e prevenzione randagismo. Entro qualche giorno - afferma ancora l’esponente della giunta De Cristofaro - saremo in grado di avviare i progetti. Non è certamente un posto di lavoro fisso, ma quantomeno salvaguardiamo la dignità di qualche cittadino in difficoltà. Mi corre l’obbligo ringraziare gli Uffici comunali per l’attenzione e l’impegno profuso nel conseguire questo risultato, nonostante continue difficoltà mosse dagli Uffici regionali, e il consigliere Giovanni Innocenti che, in queste ultime settimane, ha seguito più da vicino la questione compulsando, dal canto suo, qualche Ufficio di Via Santa Lucia.”

“Stiamo già lavorando ad altri progetti - afferma il consigliere Giovanni Innocenti - che coinvolgeranno anche strutture scolastiche ed altri comparti comunali. L’obbiettivo è di consentire a quanti più beneficiari possibili di aderire a finanziamenti, così da dare un barlume di speranza a chi ne ha bisogno e per questa sensibilità ringrazio l’assessore Dino Carratú.”