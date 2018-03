Ambiente, De Angelis risponde alla consigliera Mazzoni Aversa, stazione unica appaltante

"Alla luce di quanto affermato dalla consigliera a cinque stelle Maria Grazia Mazzoni, è opportuno precisare che quanto detto non corrisponde alla realtà dei fatti." Cos' in una nota l'assessore all'ambiente del comune di Aversa Marica De Angelis.

"In data 13/2/2018 con determina n 17 il dirigente dell'area tecnica Raffaele Serpico, preso atto dell'aggiudicazione definitiva con efficacia da parte della Stazione Unica Appaltante, avvenuta in data 9 febbraio 2018, affidava il servizio di conferimento della frazione umida alla ditta Tortora Guido srl. Pertanto da circa un mese il servizio è svolto presso questo sito. Ciò rappresenta esclusivamente un vantaggio per il comune di Aversa, in quanto trovandosi il sito a soli 44km, ovvero in un raggio inferiore ai 50 km di distanza, non vi sono più costi aggiuntivi relativi il trasporto a carico dell'ente comunale. Quanto affermato accanto all'aumento della percentuale di differenziata e la riduzione sulla tari, rappresenta un altro piccolo ma significativo passo di questa amministrazione per il perseguimento della sostenibilità ambientale".