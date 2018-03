Aversa, al via la microchippatura gratuita dei cani Lotta al randagismo e abbandono di animali

“È in programma per sabato presso l’area dog del Parco Pozzi una nuova giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani”.

Lo ha detto l’assessore all’ambiente e randagismo Marica de Angelis, che spiega: “Dopo il successo delle prime due giornate, grazie alla collaborazione del servizio veterinario dell’Asl Caserta, torniamo con l’iniziativa della microchippatura gratuita dei cani. Ricordiamo – continua – che tutti i cani devono essere chippati.

Questo dispositivo oltre che per legge, può rappresentare anche un aiuto per i padroni qualora il cane dovesse allontanarsi”. Presto anche la polizia municipale normanna sarà dotata dei lettori per la lettura dei microchip e, come prevede la legge, per il padrone del cane sprovvisto è prevista una multa di 156euro. “Ma non solo”. Continua l’assessore della giunta de Cristofaro.

“Questo sabato accanto al Comune ed all’Asl, saranno presenti presso l’area dog del parco Pozzi anche alcuni volontari delle associazioni animaliste presenti in città. Con loro daremo vita ad una campagna di informazione e divulgazione sul regolamento comunale che prevede l’erogazione di un bonus di 500 euro per chi adotta un cane da una struttura convenzionata con il Comune”. Il regolamento, approvato su proposta del consigliere comunale Giovanni Innocenti, disciplina la procedura per la richiesta di adozione di uno o più cani randagi ospitati nella struttura convenzionata con l’ente locale. Il regolamento prevede l’erogazione di un importo una tantum a beneficio di coloro che faranno richiesta di adozione.

L’incentivo è previsto nella misura massima di 500 euro, da qui la scelta di nominare il progetto ‘Bonus Dog’ e potrà essere utilizzato per la copertura delle spese iniziali che si renderanno necessarie per eseguire un controllo medico, programmare eventuali cure o per l’acquisto della cuccia. (Foto repertorio dal Web)