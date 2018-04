"Strada contesa", il Tar dà ragione al Comune Si chiude con una vittoria del Comune di Aversa la battaglia giudiziaria

Il caso giudiziario nasce in seguito ad un ricorso, una battaglia legale contro l’amministrazione comunale per far realizzare una rampa di accesso alla struttura, lamentando che la strada sarebbe stata a carico della stessa. Il processo è stato incardinato davanti all’Ottava sezione del Tar Campania (presidente Italo Caso) che proprio in questi giorni ha reso nota la sentenza. In particolare, i giudici amministrativi scrivono: “Il Collegio ritiene che non sussista alcun obbligo di realizzazione della strada in capo al Comune.

La Convenzione urbanistica stipulata disciplina le modalità di assolvimento degli oneri di urbanizzazione ed è tendenzialmente esaustiva riguardo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria come quella in esame e non pone espressamente la strada in capo al Comune, che pertanto non si è assunto formalmente tale onere.

La sistemazione interna dei lotti da edificare è a carico del Consorzio, che non potrà ovviare a eventuali mancanze di vie di accesso a un lotto sulla base della previsione del piano di zona che contempla la realizzazione, a carico del Comune, di una strada esterna al comparto disciplinato dalla Convenzione stessa”.