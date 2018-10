Caiazzo, Ognissanti e defunti: navette gratis Continuano i lavori di sistemazione e pulizia del cimitero cittadino

Agevolare la popolazione anziana e quella non munita di mezzo proprio, nonché per snellire il traffico. Queste le motivazioni che hanno spinto Il Comune di Caiazzo a mettere a disposizione dei cittadini navette gratis. Servizio attivo giovedì 1 e venerdì 2 novembre in occasione della Festività di Ognissanti e della ricorrenza dei Defunti con questo percorso: Piazza Porta Vetere - Cimitero; Cimitero - Piazza Porta Vetere. Questi invece gli orari 8:30 / 12:30; 14:00 / 17:00.

“Un servizio per favorire il raggiungimento del camposanto e onorare chi ci ha lasciato”, riferisce il sindaco Stefano Giaquinto. L’amministrazione ricorda inoltre che lunedì 29 ottobre e giovedì 1 novembre il servizio di raccolta rifiuti non sarà svolto sia nel perimetro urbano sia nelle zone rurali. Il calendario sarà così variato: Ritiro zone servite Indifferenziato 2 novembre - Umido 3 novembre; Ritiro zone commerciali Indifferenziato e vetro 30 ottobre; Ritiro non servite Ritiro posticipato al 30 ottobre (previste il lunedì) Ritiro posticipato al 2 novembre (previste per giovedì). Giovedì 1 novembre sarà chiusa anche l’isola ecologica. Intanto continuano i lavori di sistemazione e pulizia del cimitero cittadino, realizzata e ultimata in un’ala del luogo sacro anche una pavimentazione. “Attività e servizi per i cittadini che vanno a far visita ai propri defunti”, conclude Giaquinto.