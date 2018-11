Caiazzo, riparte la raccolta degli indumenti Rifiuti e differnziata

Dove buttare abiti e scarpe di cui vogliamo sbarazzarci? A Caiazzo riparte la raccolta indumenti. Dalle frazioni (San Giovanni e Paolo e Cesarano) al centro (isola ecologica), sono rispuntati in più punti del Comune retto dal sindaco Stefano Giaquinto i cassoni per consentire il servizio di raccolta e recupero di indumenti e tanto altro. “Un servizio al cittadino - ammette la fascia tricolore in sinergia con il consigliere delegato Antonio Accurso - che permetterà di aumentare la percentuale di raccolta differenziata con un beneficio anche in termini economici per l’intera comunità. Un segno di civiltà e un servizio che il Comune si è impegnato a garantire ai caiatini”.